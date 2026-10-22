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Наслідки російських обстрілів Києва 22 жовтня, фото: ДСНС
У Києві внаслідок російського обстрілу загинула людина, 22 постраждали (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n216962-u-kyievi-vnaslidok-rosiyskogo-obstrilu-zagynula-ludyna-22-postrajdaly-foto.htmlРакурс
Російські загарбники з вечора вчорашнього дня, 21 жовтня, завдали балістичних ударів по шести районах Києва.
Одна людина загинула, ще 22, серед яких четверо дітей, постраждали. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Внаслідок російських обстрілів виникли пожежі та руйнування:
- у Дніпровському районі загинула людина, дитину госпіталізували. Пошкоджено будинки й автомобілі, горіли житлові та нежитлові будівлі. Постраждали ще п’ятеро людей;
- у Дарницькому районі пошкоджено транспортну інфраструктуру. Постраждалих немає;
- у Святошинському районі горіли нежитлова будівля та ресторанний комплекс. Пожежу на площі 1,1 тис. кв. м ліквідовано;
- в Оболонському районі пошкоджено нежитлові будівлі, виникли пожежі. Постраждали двоє людей. Пожежі ліквідовано;
- у Печерському районі пошкоджено будівлі, автомобілі швидкої допомоги та монастир. Постраждали восьмеро людей, серед них троє дітей;
- у Голосіївському районі унаслідок влучання в нежитлову будівлю постраждали шестеро людей.