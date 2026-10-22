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Ракурс
Наслідки російських обстрілів Києва 22 жовтня, фото: ДСНС

У Києві внаслідок російського обстрілу загинула людина, 22 постраждали (ФОТО)

22 жов 2026, 08:20
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Російські загарбники з вечора вчорашнього дня, 21 жовтня, завдали балістичних ударів по шести районах Києва.

Одна людина загинула, ще 22, серед яких четверо дітей, постраждали. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Внаслідок російських обстрілів виникли пожежі та руйнування:

  • у Дніпровському районі загинула людина, дитину госпіталізували. Пошкоджено будинки й автомобілі, горіли житлові та нежитлові будівлі. Постраждали ще п’ятеро людей;
  • у Дарницькому районі пошкоджено транспортну інфраструктуру. Постраждалих немає;
  • у Святошинському районі горіли нежитлова будівля та ресторанний комплекс. Пожежу на площі 1,1 тис. кв. м ліквідовано;
  • в Оболонському районі пошкоджено нежитлові будівлі, виникли пожежі. Постраждали двоє людей. Пожежі ліквідовано;
  • у Печерському районі пошкоджено будівлі, автомобілі швидкої допомоги та монастир. Постраждали восьмеро людей, серед них троє дітей;
  • у Голосіївському районі унаслідок влучання в нежитлову будівлю постраждали шестеро людей.

Наслідки російських обстрілів Києва 22 жовтня, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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