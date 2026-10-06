Унікальний парк екологічних поїздів з’явиться в Чикаго. Фото:

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Ракурс

Екологічні потяги з’являться на вулицях американського Чикаго.

Перевізник Metra замовив у швейцарського виробника Stadler вісім інноваційних акумуляторних поїздів. Потяги нової серії FLIRT мають вийти на неелектрифіковані лінії до 2028 року й замінять старі дизельні тепловози. Про це повідомило видання Іnteresting Еngineering.

Як відзначив очільник північноамериканського підрозділу Stadler Мартін Ріттер, ця угода — важливий прорив. Перший батарейний поїзд у Сполучених Штатах допоможе операторам досягти вберегти екологію і не витрачати гроші будівництво коштовної інфраструктури.

А глава компанії Metra Джим Дервінскі наголосив на прагненні до тиші та екології. І додав, що придбання екологічних потягів «демонструє курс на чисту енергію, тихіші вагони та нестандартне мислення».

Зазначається, що екологічні потяги створені на базі перевіреної платформи FLIRT і живляться від блоків літій-іонних акумуляторів на даху. Заряджати батареї можна в депо через звичайні кабелі з напругою 480 вольт, на спеціальних швидкісних терміналах або просто під час руху за рахунок рекуперативного гальмування.

Підключення залізниці до електромережі вимагає величезних фінансових затрат на будівництво підстанцій та натягування контактних дротів. А акумуляторні потяги зможуть курсувати без дороговартісного переобладнання колій.

Нагадаємо, студенти Ейндховенського технологічного університету створили концепт екологічного електрокара VENTRA, який вловлює шкідливі викиди під час руху. Система буквально заряджає частинки навколо електричним струмом, а потім притягує їх до спеціальної поверхні, розміщеної поряд з колесом.

Джерело: Іnteresting Еngineering