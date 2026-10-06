Масштабна пожежа на нафтовому танкері спалахнула біля берегів Сочі. Фото:

https://racurs.ua/ua/n216661-masshtabna-pojeja-spalahnula-bilya-beregiv-sochi-goryt-tanker-foto.html

Ракурс

Масштабна пожежа спалахнула біля берегів російського Сочі.

У вівторок, 6 жовтня, нейтральних водах Чорного моря загорілося судно, яке перевозило нафту або нафтопродукти. Перед пожежею були чути кільки вибухів. Пожежа могла спалахнути після атаки морського безпілотника або дрона. Про це повідомили російські видання на моніторингові Telegram-канали.

Офіційно причину займання не повідомляли. Назва судна і його прапор наразі невідомі. Місцевим мешканцям рекомендували закрити вікна та не виходити на вулицю.

У мережі вже почали публікувати фото загоряння. На кадрах можна побачити високе полум’я та гігантський шлейф чорного, густого диму.

Нагадаємо, 6 жовтня безпілотники завдали ударів по двох торговельних суднах біля берегів Болгарії. Удари були прицільними, при цьому жодне з уражених суден не мало стосунку до портів України. Попередньо відомо, що були влучання по суднах Alfa Watan під прапором Того та Able під прапором Палау. Alfa Watan зазнав серйозних пошкоджень і затонув. Екіпаж зник безвісти.