Дрони атакували два торговельні судна біля берегів Болгарії, одне з них затонуло. Фото:

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Безпілотники завдали ударів по двох торговельних суднах біля берегів Болгарії.

Атака дронів відбулася у Чорному морі за 70−80 миль від болгарського узбережжя, в районі міста Бяла. Це перша така атака на цивільні судна у виключній економічній зоні Болгарії. Удари були прицільними, при цьому жодне з уражених суден не мало стосунку до портів України. Про це повідомило болгарське видання Nova з посиланням на джерела.

Попередньо відомо, що були влучання по суднах Alfa Watan під прапором Того та Able під прапором Палау. Alfa Watan зазнав серйозних пошкоджень і затонув. Екіпаж зник безвісти. Також точно невідомо, скільки було людей на борту.

А на судні Able після обстрілу спалахнула пожежа. Болгарський пором евакуював 18 моряків — громадян Туреччини та Індії. Двоє з них постраждали. В одного діагностували важкі опіки, а в другого — травму голови.

Зазначається, що прем'єр-міністр Болгарії Румен Радев скликав екстрену нараду і назвав атаку «грубим порушенням міжнародного права». Наразі триває рятувальна операція, задіяно авіацію.

Нагадаємо, 5 жовтня два російські дрони завдали удару по цивільному судну в нейтральних водах, яке перевозило кукурудзу і належало Туреччині. Внаслідок обстрілу загинув капітан судна.

Джерело: Nova