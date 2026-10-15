Росіяни атакували танкери біля узбережжя Румунії, фото: SkyNews, OpenStreetMap

https://racurs.ua/ua/n216842-dva-tankery-zagorilysya-bilya-uzberejjya-rumuniyi-chastyna-moryakiv-znykla-bezvisty-video.html

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У Чорному морі біля узбережжя Румунії в ніч на сьогодні, 15 жовтня, загорілися два хімічні танкери, після того, як російські безпілотники залетіли у повітряний простір країни.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Президент Румунії Нікушор Дан заявив, що два кораблі були вражені безпілотниками, але відмовився сказати, чи є вони російськими.

Танкер Wine Trader під прапором Сан-Марино подав сигнал лиха близько 7.00. На борту було 12 осіб. Рятувальники витягли з води чотирьох членів екіпажу, ще вісім моряків вважаються зниклими безвісти.

Тієї ж ночі в Чорному морі спалахнув інший танкер — Yara J, який перевозив хімічні речовини під прапором Коморських островів. Ніхто не постраждав: екіпаж самостійно впорався із вогнем.

Обидва кораблі, які влучили вночі, стояли на якорі в Чорному морі біля гирла каналу Суліна, що веде до річки Дунай.

За інформацією SkyNews, удар по танкеру Wine Trader було завдано за одну морську милю від територіальних вод Румунії — за 13 миль на південний схід від порту Суліна.

Обидва судна загорілися після того, як російські безпілотники залетіли в повітряний простір Румунії.

Джерело: Reuters, SkyNews