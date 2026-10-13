Дрони атакували судно з України поблизу узбережжя Болгарії. Фото:

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Ракурс

Російські безпілотники вдруге за тиждень атакували судна біля берегів Болгарії.

За приблизно 33 км від болгарського узбережжя Болгарії три безпілотники вдарили по судну Chelsea 3, яке зареєстроване в Одесі й плавало під прапором Мальти. Рятувальники евакуювали Усіх 15 членів екіпажу, зокрема сімох українців. Їх доставили до порту Варни, п’ятьом із них знадобилася медична допомога. Про це повідомив прем'єр-міністр Болгарії Румен Радєв.

А за 31,4 км від узбережжя Болгарії дрони також уразили ще одне судно. Цей корабель затонув. Одного члена екіпажу вдалося врятувати.

За словами прем'єра, наразі невідомо, хто саме стоїть за ударами по суднах. Утім, він припустив, що це вигідно для Російської Федерації. На тлі цього Болгарія викличе російського посла.

Наші постійні представники при НАТО та ЄС були проінформовані. Болгарія продовжує шукати підтримку для проведення розслідування цих нападів з метою встановлення країни походження дронів. Ми також звертаємося по допомогу для посилення спостереження за повітряним та морським простором і підвищення наших можливостей реагування, — зазначив Радєв.

Нагадаємо, 6 жовтня безпілотники завдали ударів по двох торговельних суднах біля берегів Болгарії. Атака дронів відбулася у Чорному морі за 70−80 миль від болгарського узбережжя, в районі міста Бяла. Це перша така атака на цивільні судна у виключній економічній зоні Болгарії. Удари були прицільними, при цьому жодне з уражених суден не мало стосунку до портів України.