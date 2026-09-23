Росіяни обстріляли цивільне судно в Чорному морі. Фото:

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Армія РФ знову атакувала цивільне судно в Чорному морі.

Вночі у середу, 23 вересня, ворог завдав удару по вантажному судну під прапором Антигуа і Барбуда в акваторії Чорного моря. Внаслідок атаки виникла пожежа. Екіпаж евакуювали, а пожежу ліквідували. Загинув капітан судна, який був громадянином України. Про це Адміністрація морських портів України повідомила у Telegram.

Це черговий терористичний акт рф проти цивільного судноплавства. Цього разу російська атака забрала життя українського моряка, — зазначили в АМКУ.

А голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер в Telegram поінформував про росіяни двічі поспіль атакували склади для зберігання медикаментів, побутових товарів та продуктів харчування. Рятувальники ліквідовували пожежу кілька годин.

Нагадаємо, 17 вересня російський безпілотник атакував судно під прапором Танзанії, яке прямувало до одного з українських портів. Унаслідок удару загинув капітан судна, ще троє членів екіпажу отримали поранення.