Дрони атакували одний із найбільших хімзаводів Росії. Фото:

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Хімічний завод «Дорогобуж» у Смоленській області РФ зазнав атаки БпЛА.

Це хімічне підприємство, яке вважається одним з найбільших у Росії, дрони атакували у ніч проти 20 листопада. Було завдано удару по промисловому майданчику заводу. Спалахнула масштабна пожежа. Про це повідомили моніторингові Telegram-канали.

Російська влада офіційно не коментувала атаку на завод. Також відсутня детальна інформація про масштаби пошкоджень.

Як відомо, підприємство «Дорогобуж» виробляє мінеральні добрива, аміак, азотну кислоту та аміачну селітру. На нього припадає близько 11% виробництва останньої в РФ. Аміачну селітру використовують не лише як добриво, а й для виготовлення промислових вибухових речовин.

Нагадаємо, 17 листопада та 18 листопада Сили оборони України уразили Ільський та Афіпський НПЗ в Краснодарському краї Росії. Разом ці два заводи здатні переробляти близько 13 млн т нафти на рік.