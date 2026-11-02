Сили оборони вп’яте уразили ЛВДС «Самара» в Росії. Фото:

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Нафтотранспортний вузол ЛВДС «Самара» атакували безпілотники.

Приблизно о 3.00 у понеділок, 2 листопада, в Самарській області була оголошена загроза атаки безпілотників. У самій Самарі з метою безпеки диктатура провела евакуацію працівників із різних складських приміщень. О 5.00 дрони вдарили по лінійній виробничо-диспетчерській станції «Самара» в населеному пункті Просвіт. В районі об'єкту почалася пожежа. Про це повідомили моніторингові пабліки.

ЛВДС «Самара» налічує 71 резервуар загальною місткістю понад 1,6 млн куб. м і вважається один із найбільших нафтотранспортних вузлів не лише в Росії, але й в Європі. Ця ЛВДС приймає, зберігає та перекачує нафту магістральними трубопроводами із Татарстану, Західного Сибіру та інших нафтовидобувних регіонів РФ.

Лише у жовтні цей обʼєкт Україна атакувала щонайменше тричі. Після попередніх ударів моніторингові пабліки повідомляли про значні пошкодження резервуарного парку.

Нагадаємо, 30 жовтня українські безпілотники здійснили атаку на Новокуйбишевський нафтопереробний завод у Самарській області РФ. Там спалахнула масштабна пожежа. Значну частину території НПЗ затягнуло щільним чорним димом. Через сильне задимлення наразі важко встановити точні місця та ступінь ураження.