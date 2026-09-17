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Безпілотники вдарили по НПЗ у російському Ярославі та аеродрому в Ростові-на-Дону. Фото:

Дрони атакували НПЗ у російському Ярославі та аеродром у Ростові-на-Дону

17 вер 2026, 10:26
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Безпілотники вночі 17 вересня атакували кілька регіонів Росії.

У Ростові-на-Дону був атакований військовий аеродром «Ростов-на-Дону — Центральний». Один із осередків займання знаходився в районі стоянки літаків. Супутникові знімки свідчать, на території стоянки могли розміщуватися військові літаки та вертольоти. Про це повідомили моніторингові Telegram-канали та російські ЗМІ.

У Ярославлі БпЛА вдарили по території НПЗ «Славнефть — ЯНОС». Це підприємство вважається одним із найбільших нафтопереробних підприємств Росії та переробляє близько 15 млн т нафти на рік. Нафтозавод виробляє, зокрема, автомобільний бензин і дизельне паливо, авіаційний керосин та інші нафтопродукти.

Нагадаємо, на двох нафтопереробних заводах російської компанії «Роснєфть» зупинили переробку нафти. НПЗ у Сизрані припинив роботу 15 вересня після пошкодження установки первинної переробки нафти CDU-6, яка забезпечує близько 71% потужності заводу. А 11 вересня припинив працювати Саратовський НПЗ.

Джерело: Ракурс


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