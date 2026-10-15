Військовий аеродром у Воронезькій області РФ загорівся після ракетного удару. Фото:

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Військовий аеродром «Борісоглібськ» у Воронезькій області РФ охопила пожежа.

Це летовище вночі у четвер, 15 жовтня, було атаковане ракетами. Також гучно цієї ночі було в Рязані. Попередньо відомо, що там загорівся місцевий нафтопереробний завод. Про це повідомили моніторингові Telegram-канали.

Як відомо, «Борисоглібськ» — це діючий військовий аеродром Повітряно-космічних сил Росії, який розташований на схід від однойменного міста. Летовище використовується не лише, як аеродром, але і як навчальна база — включає 783-й навчальний авіаційний центр та підрозділи 105-ї змішаної авіаційної дивізії.

На об'єкті базуються літаки Су-34, Су-35, Су-30СМ, Су-25 та Як-130. Також там знаходяться склади з керованими авіабомбами та резервуари з паливом.

Нагадаємо, 7 липня українські Сили оборони уразили аеродром «Борисоглебськ» у Воронезькій області РФ. Також того дня був уражений Саратовський нафтопереробний завод.