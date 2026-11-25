Американці зробили з морського дрона мініатюрний авіаносець для FPV-дронів. Фото:

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Американські інженери зробили з морського дрону мініатюрний авіаносець, який здатний запускати FPV-дрони й крилаті боєприпаси.

Компанія Seasats з Каліфорнії навчила компактний морський безпілотник Quickfish власного виробництва доставляти повітряні дрони просто в океан. У листопаді фахівці спільно із виробником Neros здійснили успішні запуски квадрокоптерів Archer FPV вартістю до 5 тис. дол. за одиницю із герметичного відсіку катера, а оператор в той час керував літальними апаратами дистанційно через супутник. Згодом був здійснений запуск крилатого дрона Anduril Altius-600M. Про це пише autoNocion.

Зазначається, що одноразові FPV-дрони після вильоту не повертаються на борт. А другий крилатий дрон, який був випробуваний, здатен баражувати у повітря до 1,5 год. й на відстані майже 160 км. Anduril Altius-600M може нести бойову частину в майже 4 кг.

Щодо самого безекіпажного катера, то він сягає в довжину 5,8 м, важить близько 1,8 т. Його легко спустити на воду зі звичайного причепа, а у морі він розганяється до 74 км/год. Запас ходу Quickfish становить понад 1 тис. км. Крім того, надводний дрон може автономно працювати в морі до місяця часу. У його корпусі міститься прихований закритий модульний відсік на 227 кг вантажу.

Цей морський БпЛА працює як плавучий ретранслятор, з'єднуючи повітряні дрони із супутниковим каналом. Це дозволяє оператору керувати катером з будь-якої точки світу.

За словами генерального директора Seasats Майка Фленігана, їхнім задумом було перенести ідею авіаносця на малі безпілотні човни.

Нагадаємо, американські військові випробували безекіпажні катери Corsair від компанії Saronic. Тестування тривали на узбережжях у Північній Кароліні та Каліфорнії, де знаходяться величезні військові термінали Санні-Пойнт і Конкорд. Потенційно морські дрони можуть задіятти для охорони океанських портів.

Джерело: autoNocion