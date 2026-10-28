Суперкомп’ютер для ШІ продають на eBay за майже 60 млн доларів. Фото:

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Суперкомп’ютер для операцій з штучним інтелектом продають у Сполучених Штатах.

IT-компанія Core 4 Solutions виставила на eBay оголошення про продаж надпотужного комп’ютера, який включає 300 стійок з графічними процесорами NVIDIA. Кожен обчислювальний вузол використовує два 64-ядерні процесори AMD EPYC Rome, вісім прискорювачів A100 40 ГБ SXM4 та 1 ТБ пам’яті DDR4−2933. Крім того, кожен такий вузол використовує 192 ГБ оперативної пам’яті DDR4. Про це пише Tom’s Hardware.

Цей комп’ютер для ШІ включає до 9 тис. 600 прискорювачів NVIDIA A100 та 4200 процесорів AMD EPYC Rome з 64 виконавчими ядрами Zen 2 на кожному чипі. Загалом кластер налічує 268 тис. 800 ядер.

За цей ПК власники хочуть отримати 59,7 млн дол. Потенційному покупцю обіцяють безкоштовну доставку, або ж можна вивезти товар самостійно.

Зазначається, що дехто з користувачів eBay зацікавилися цим оголошенням. Деякі люди навіть додали суперПК до свого кошика.

Нагадаємо, в США глави найбільших світових ШІ-компаній підписали угоду про контроль за штучним інтелектом. Вони домовилися про створення суворого внутрішнього контролю, залучення незалежних зовнішніх аудиторів та заснування спеціальних комітетів у радах директорів для перевірки звітів.

Джерело: Tom’s Hardware