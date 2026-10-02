Студенти з Нідерландів розробили екологічний електрокар, який вловлює шкідливі викиди. Фото:

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Концепт екологічного електрокара створили студенти Ейндховенського технологічного університету.

Авто VENTRA, з механізмом вловлювання шкідливих частинок від шин та гальм під час руху, розробила команда розробників TU/ecomotive. Система буквально заряджає частинки навколо електричним струмом, а потім притягує їх до спеціальної поверхні, розміщеної поряд з колесом. Цей механізм можна очистити після кожної поїздки з допомогою пилососа або води. Про це повідомляється на сайті університету.

У ході тестів з’ясувалося, що ця система може вловити майже 24% частинок під час руху авто на швидкості від 50 до 80 км/год. На нижчих швидкостях вона здатна вловлювати до 42%. У майбутньому студенти хочуть зробити систему, яка перероблюватиме ці зібрані частинки.

Інженери з TU/ecomotive заявляють, що електрокари залишаються джерелом викидів шкідливих частинок від шин та гальм. Ці частинки можуть забруднювати навколишнє середовище поблизу доріг й потрапляти глибоко до легень, а деякі, залежно від розміру та складу, навіть у кров.

Студенти сконструювали VENTRA, щоб спонукати автовиробників звернути увагу й на інші шкідливі викиди окрім вихлопів.

Нагадаємо, науковці з Нідерландів розробили дрон, який поводиться більше як птах. Ідея створити такий безпілотник була натхненна способом, у який птахи взаємодіють зі світом. Пернаті використовують дотик, щоб керувати останніми моментами посадки. Птахи відчуваючи гілку лапами та коригуючи хват у реальному часі. Для цього для дрона розробили спеціальну антропоморфну кисть, призначену для польоту.

Джерело: Ейндховенський технологічний університет