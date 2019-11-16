Экс-нардепа Святаша объявили в розыск, фото — blackmark.club

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Ракурс

Бывший народный депутат Верховной Рады от Партии регионов Дмитрий Святаш объявлен в розыск.

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Об этом говорится на сайте Министерства внутренних дел. Информация о розыске Святаша содержится в разделе «Лица, которые скрываются от органов власти».

В МВД отметили, что датой его исчезновения является 8 ноября 2019 года. Святаш обвиняется по ч. 1 ст. 366−1 (декларирование недостоверной информации) УК Украины, а мера пресечения к нему не применялась.

Святаш был нардепом VII и VIII созывов по избирательному округу № 170 (Московский район города Харькова) — сначала от Партии регионов, а впоследствии входил во фракцию «Возрождение». В 2004 году был доверенным лицом Виктора Януковича на президентских выборах. Он также является одним из основателей и владельцев автомобильной корпорации АИС, был членом комитета по вопросам налоговой и таможенной политики.

В октябре 2019 года НАБУ объявило ему два подозрения. Сначала столичная прокуратура объявила подозрение по делу об афере с завладением кредита, полученного в «УкрСиббанке», а затем о внесении недостоверных сведений в декларацию.

В НАБУ считают, что народный избранник в декларациях 2015 и 2016 годов не указал наличие у него финансовых обязательств перед «УкрСиббанком» (на 149,97 тыс. долл. и 149,66 тыс. евро в декларации 2015 год и 467,51 тыс. долл. и 450,36 тыс. евро в декларации за 2016 год).

НАБУ расследовало уголовное производство с апреля 2018 года.

В рамках данного уголовного производства ранее сообщили о подозрении гендиректору корпорации АИС, а также топ-менеджерам ООО «Импульс-В» (директору и учредителю) по ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 (пособничество в завладении чужим имуществом путем мошенничества по предварительному сговору в особо крупных размерах).