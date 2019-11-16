Екс-нардепа Святаша оголосили у розшук, фото — blackmark.club

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Ракурс

Колишнього народного депутата Верховної Ради від Партії регіонів Дмитра Святаша оголошено в розшук.

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Про це йдеться на сайті Міністерства внутрішніх справ. Інформація про розшук Святаша міститься у розділі «Особи, які переховуються від органів влади».

В МВС відзначили, що датою його зникнення є 8 листопада 2019 року. Святаш звинувачується за ч. 1 ст. 366−1 (декларування недостовірної інформації) КК України, а запобіжний захід до нього не застосовувався.

Святаш був нардепом VII і VIII скликань по виборчому округу № 170 (Московський район міста Харкова) — спочатку від Партії регіонів, а згодом входив у фракцію «Відродження». У 2004 році був довіреною особою Віктора Януковича на президентських виборах. Він також є одним із засновників і власників автомобільної корпорації АІС, був членом комітету з питань податкової та митної політики.

У жовтні 2019 року НАБУ оголосило йому дві підозри. Спочатку столична прокуратура оголосила підозру у справі про аферу із заволодінням кредитом, отриманим в «УкрСиббанку», а потім щодо внесення недостовірних відомостей до декларації.

У НАБУ вважають, що народний обранець у деклараціях за 2015 та 2016 роки не вказав наявність в нього фінансових зобов’язань перед «УкрСиббанком» (на 149,97 тис. дол. та 149,66 тис. євро у декларації за 2015 рік та 467,51 тис. дол. та 450,36 тис. євро у декларації за 2016 рік).

НАБУ розслідувало провадження з квітня 2018 року.

В межах даного кримінального провадження раніше повідомили про підозру гендиректору корпорації АІС, а також топ-менеджерам ПП «Імпульс-В» (директору та засновнику) за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 (пособництво у заволодінні чужим майном шляхом шахрайства за попередньою змовою в особливо великих розмірах).