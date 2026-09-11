Олександр Юрченко, фото: ЦПК

https://racurs.ua/ua/n216187-dev-yat-rokiv-pozbavlennya-voli-vaks-vynis-vyrok-nardepu-urchenku.html

Ракурс

Вищий антикорупційний суд вирок нардепу Олександру Юрченку у справі про «плюшки».

Його визнали винним та призначили дев’ять років ув’язнення, заборону обіймати певні посади на три роки та конфіскацію частини майна. Про це сьогодні, 11 вересня, у своєму Telegram-каналі повідомив Центр протидії корупції.

За версією обвинувачення, Юрченко завуальовано просив передати через свого помічника 10 тис. доларів «плюшок» для себе та ще 200 тис. доларів — для членів комітету.

Ця справа слухалася у ВАКС ще з 2021 року. У 2024-му через заміну судді розгляд довелося починати спочатку, а цього літа існував ризик, що це станеться знову. Але колегія ВАКС встигла завершити розгляд і оголосити вирок, — розповіли у ЦПК.

Таким чином, Юрченко став уже третім чинним народним депутатом, якому ВАКС призначив реальний строк ув’язнення. До цього:

нардепа Анатолія Гунька засудили до чотирьох років років позбавлення волі;

нардепа Людмилу Марченко — до двох років позбавлення волі.

Вирок Юрченку ще може бути оскаржений в апеляції.

Юрченко був обраний до Верховної Ради у 2019 році від партії «Слуга народу» (виборчий округ № 211, Голосіївський район Києва). У вересні 2020 року вийшов з фракції «Слуга Народу», а в травні 2022 року вступив у новоутворену депутатську групу «Відновлення України».