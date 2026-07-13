ВАКС заочно засудив екс-нардепа Андрія Деркача за державну зраду. Фото:

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Колишній народний депутат Андрій Деркач визнаний винним у державній зраді та незаконному збагаченні.

Вищий антикорупційний суд заочно засудив екс-нардепа до 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна. Вирок колишньому парламентарю III-IX скликань колегія суддів ВАКС оголосила вирок 13 липня. Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Слідство встановило, що в 2020 році Деркач отримав 567 тис. дол. від російської розвідки за діяльність, спрямовану на підрив національної безпеки України. А саме — дискредитацію України на міжнародній арені, погіршення відносин зі США, а також перешкоджання євроатлантичній та європейській інтеграції держави.

Деркачу призначили покарання у вигляді 15 років позбавлення волі, трирічної заборони обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування. Також суд конфіскує все майно нардепа, яке перебуває у його власності.

Зазначається, що вирок набуде законної сили через 30 днів після проголошення, якщо його не буде оскаржено в апеляційному порядку.

Нагадаємо, після початку повномасштабної війни Андрій Деркач утік до Російської Федерації й наразі є російським сенатором. Його позбавили українського громадянства. Також екс-нардеп перебуває під санкціями США через втручання в американські вибори. Також Деркача пов’язували зі схемою привласнення заповідних земель у Києві на понад 595 млн грн.