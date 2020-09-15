Саша «десятку» захотів — НАБУ опублікувало кіно про «слугу»-Юрченка, фото — УП

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У справі про корупцію нардепа-«слуги» Олександра Юрченка Національне антикорупційне бюро (НАБУ) опублікувало відеоматеріали. На них показано й передачу частини хабара нардепу та його спільникам.

НАБУ закликає генпрокурора Ірину Венедіктову підписати підозру Юрченку з огляду на докази, які мають детективи у справі.

Прес-служба Антикорупційного бюро зазначила, що у середині серпня детектив «під прикриттям» передав першу частину неправомірної вигоди посереднику, а 26−27 серпня співучасники планували отримати «другий транш».

Надалі спецоперація зірвалася. В НАБУ зазначають, що це відбулося за обставин, які з’ясовує слідство.

Раніше детектив «під прикриттям» познайомився з одним із учасників схеми і «замовив» у нього ухвалення змін у законодавстві щодо переробки твердих побутових відходів.

Посередник познайомив детектива з Юрченком, який попросив за свої послуги 13 тис. дол. Нардеп мав внести пропозиції до законопроекту, а згодом за 200 тис. дол. підкупити нардепів-членів профільного комітету.

У НАБУ переконують, що зібрали необхідні докази у справі про хабар нардепа, але не можуть вручити підозру Юрченку без підпису генпрокурора Ірини Венедіктової.

Вона відмовилася це зробити 10 вересня, коли їй надали проект повідомлення про підозру, довідку про зібрані докази та матеріали кримінального провадження.

Через шість годин вмовлянь керівник одного з департаментів повідомив, що «не вбачає достатніх підстав для доповіді генеральному прокурору про відкриття провадження проти нардепа».

На нараді за участі Венедіктової рішення про підозру та внесення відомостей до ЄРДР так і не прийняли. 10 вересня посереднику (неофіційному помічнику Юрченка) повідомили про підозру.

НАБУ влітку отримало інформацію про те, що група нардепів отримують хабарі за свою законодавчу роботу у парламенті.

Сьогодні Венедіктова у Раді заявила, що «наразі немає підстав для оголошення підозри Юрченку», оскільки в НАБУ бракує доказів проти нього.

Нагадаємо, що Юрченко тимчасово вийшов з фракції та партії на час розслідування справи про отримання хабара, який начебто призначався для нього.