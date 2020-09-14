Нардеп Олександр Юрченко. Фото: inforesist.org

https://racurs.ua/ua/n143824-nardep-urchenko-napysav-zayavu-na-vyhid-zi-slugy-narodu-pislya-skandalu-z-habarem.html

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Нардеп Олександр Юрченко, помічника якого підозрюють в отриманні хабара в 13 тис. дол., самостійно написав заяву на вихід із фракції «Слуга народу».

Юрченко зможе повернутися до складу провладної фракції, якщо доведе свою невинуватість. До вироку суду вважати Юрченка винним буде неправильно. Про це 14 вересня під стінами КВЦ «Парковий», де проходить з’їзд «Слуги народу», заявив нардеп Олександр Качура, передає Telegram-канал PavlovskyNews.

Але це правильний політичний підхід, якщо він зараз вийде з фракції до моменту поки вирішитися це питання і дійсно доведе, що цих фактів не було і він не має до цього відношення, то можливо, що ми його приймемо назад у фракцію, — зазначив Качура.



Тим часом екс-нардеп Сергій Лещенко на власному Telegram-каналі розкрив нові подробиці справи про хабар для Юрченка. Колишній парламентар із посиланням на джерела в силових структурах стверджує, що Юрченко попався під час спілкування з агентом НАБУ під прикриттям, з яким домовився за 200 тис. дол. змінити законодавство про побутові відходи. Зазначається, що частину хабара у сумі 13 тис. дол. отримав помічник нардепа.

Нагадаємо, 13 вересня НАБУ викрило на хабарі помічника депутата Олександра Юрченка з фракції «Слуга народу». Затриманому вже оголосили підозру.