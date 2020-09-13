На хабарі викрили помічника депутата зі «Слуги народу», фото: mashvisor.com

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НАБУ викрило на хабарі помічника депутата Олександра Юрченка з фракції «Слуга народу».

Інцидент стався кільки днів тому. Помічника нардепа досі не затримали, проте йому оголосили підозру, повідомляє видання «Українська правда» з посиланням на власні джерела.

Юрченко є головою підкомітету Верховної Ради з питань поводження з побутовими відходами парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. За інформацією джерел видання, НАБУ проводило спецоперацію, в межах якої відстежували дії кількох членів комітету.

Водночас в Офісі генпрокурора в коментарі виданню заявили, що це «інформація провокаційного характеру», а відомство відповідні матеріали не отримувало.

Повідомлення про підозру народним депутатам України готує Генеральний прокурор, а не НАБУ, — наголосили в Офісі генпрокурора.

Про викриття на хабарі помічника Юрченка заявив також народний депутат Гео Лерос, виключений нещодавно зі складу «Слуги народу» після критики ним діяльності президента Володимира Зеленського.

Лерос у своєму Фейсбуці сьогодні, 13 вересня, зазначив, що викриття на хабарі помічника Юрченка відбулося два дні тому. За його словами, той взяв перші 13 тис. з 200 тис. дол., які нібито призначалися Юрченку за законопроект, пов’язаний з побутовими відходами.

Зеленському стало відомо про це в той же день, але в його команді хабарників ловити не можна, тому він зараз робить все можливе, щоб «порішати» цю справу і, як завжди, в його офісі працює «режим тиші» щодо корупції, — запевнив Лерос.

За його словами, відповідних осіб правоохоронці «вели» з вересня.

Справа навіть не в Юрченко, в цій історії зафіксовано цілу низку депутатів фракції «Слуга народу», тому їм важливо заховати Юрченко, інакше по ланцюжку розмотають мінімум до Єрмака, — наголосив нардеп.

Нагадаємо, Лероса зі складу фракції «Слуга народу» виключили 1 вересня.