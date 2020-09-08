Опальний нардеп розповів, хто помститься за нього президенту, фото — ФБ Г.Лероса

https://racurs.ua/ua/n143540-leros-proty-zelenskogo-opalnyy-nardep-rozpoviv-hto-pomstytsya-za-nogo-prezydentu.html

Ракурс

Конфлікт нардепа Лероса та президента Зеленського триває. Виключений нещодавно із фракції «Слуга народу» Лерос сьогодні прийшов на допит в Держбюро розслідувань.

Біля будівлі ДБР на вулиці Симона Петлюри в Києві він заявив, що не планує позиватися до президента щодо захисту честі і гідності, оскільки поважає інститут президенства, а оцінку висловлюванням Зеленського «дадуть громадяни України на цих місцевих виборах».

У ДБР нардепа викликали як свідка у справі щодо умисного ухилення від сплати податків.

У мене є велика повага до інституції президента України, не персонально до Зеленського. Я прошу не плутати ці різні суті. Щодо подачі заяви, то я не бачу в цьому сенсу. Народ України вже бачить, що коїться в Україні. Оцінку тому, що він каже, дадуть громадяни України на місцевих виборах. Я думаю, що це буде гідна відповідь пану Зеленському, — повідомив Лерос.

Раніше нардеп заявляв, що притягатиме Зеленського до відповідальності через його висловлювання на його адресу.

Президент поставив завдання заступнику його офісу Олегу Татарову «посадити» мене впродовж місяця. Всі справи сфабриковані від однієї ГО, яку очолює адвокат групи Татарова. Учора в кафе моєї знайомої приїхало восьмеро силовиків, які намагались в незаконний спосіб отримати записи з камер відеонагляду за той час, коли я там перебував, — написав Лерос у Фейсбук напередодні візиту на допит в ДБР.

Нардеп сказав ЗМІ, що його викликають з надуманих справ про «податки і квартири». Політик розповів, що аналогічні питання на брифінгу після публікації «плівок брата Єрмака» порушував і глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Лерос вважає це свідченням того, що справи проти нього політично мотивовані. Політик вважає, що на ДБР тисне генпрокурор Ірина Венедіктова через своїх колишніх заступників, а на неї безпосередній вплив має Офіс президента.

Нагадаємо, що 1 вересня Лерос у Раді гостро розкритикував Зеленського, звинувативши у порушенні передвиборчих обіцянок. Фракція «Слуги народу» виключила Лероса зі свого складу. Згодом нардеп повідомив, що це зробили за прямою вказівкою Зеленського очільнику фракції Давиду Арахамії.

Зеленський і Лерос продовжили публічно з’ясовувати стосунки, зокрема, нардеп назвав президента брехуном та клоуном. Раніше Леросу спалили автомобіль.