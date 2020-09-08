Опальный нардеп рассказал, кто отомстит за него президенту, фото — ФБ Г.Лероса

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Ракурс

Конфликт нардепа Лероса и президента Зеленского продолжается. Исключенный недавно из фракции «Слуга народа» Лерос сегодня пришел на допрос в Госбюро расследований.

У здания ГБР на улице Симона Петлюры в Киеве он заявил, что не планирует подавать иск против президента о защите чести и достоинства, поскольку уважает институт президентства, а оценку высказываниям Зеленского «дадут граждане Украины на этих местных выборах».

В ГБР нардепа вызвали в качестве свидетеля по делу об умышленном уклонении от уплаты налогов.

Я с уважением отношусь к институту президента Украины, не персонально к Зеленскому. Прошу не путать эти разные понятия. Относительно подачи заявления — я не вижу в этом смысла. Народ Украины уже видит, что происходит в стране. Оценку тому, что он говорит, дадут граждане Украины на местных выборах. Я думаю, что это будет достойный ответ господину Зеленскому, — сообщил Лерос.

Ранее нардеп заявлял, что готов привлекать Зеленского к ответственности за его высказывания в его адрес.

Президент поставил задачу заместителю его офиса Олегу Татарову «посадить» меня на протяжении месяца. Все дела сфабрикованы от одной ГО, которую возглавляет адвокат группы Татарова. Вчера в кафе моей знакомой приехало восемь силовиков, которые пытались незаконным способом получить записи камер видеонаблюдения за то время, когда я там находился, — написал Лерос в Фейсбук накануне визита на допрос в ГБР.

Нардеп сказал СМИ, что его вызывают по надуманным делам о «налогах и квартирах». Политик рассказал, что аналогичные вопросы на брифинге после публикации «пленок брата Ермака» поднимал и глава Офиса президента Андрей Ермак.

Лерос считает это свидетельством того, что дела против него политически мотивированы. Политик считает, что на ГБР давит генпрокурор Ирина Венедиктова с помощью своих бывших заместителей, а на нее непосредственно влияет Офис президента.

Напомним, что 1 сентября Лерос в Раде раскритиковал Зеленского, обвинив в нарушении предвыборных обещаний. Фракция «Слуги народа» исключила Лероса из своего состава. Впоследствии нардеп сообщил, что это сделали по прямому указанию Зеленского главе фракции Давиду Арахамии.

Зеленский и Лерос продолжили публично выяснять отношения, в частности, нардеп назвал президента лжецом и клоуном. Ранее Леросу сожгли машину.