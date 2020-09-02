Переписка народных депутатов фракции «Слуга народа» по Лероса. Фото: «Буквы»

https://racurs.ua/n143313-iskluchenie-lerosa-iz-slug-poyavilas-perepiska-nardepov-gde-govoritsya-o-trebovanii.html

Ракурс

Гео Лероса, народного депутата Украины, исключили из фракции «Слуга народа» по требованию президента Украины Владимира Зеленского.

В сети опубликовали телефонную переписку «слуг», где говорится о требовании главы государства. Фотографии переписки распространило издание «Буквы».

Из фотографий следует то, что нардеп Юрий Кисель пишет собеседнику, что Давид Арахамия имеет при себе документы об исключении Лероса из фракции и эти бумаги уже согласованы с президентом. Отмечается, что Зеленский грозился считать неисключение Лероса «предательством» партии.

Еще в одной переписке нардеп-«слуга» Андрей Костин получил сообщение от абонента, который спрашивает, есть ли среди 250 нардепов «Слуги народа» те, кто перестанет терпеть, как Гео Лерос поливает Зеленского грязью.

Напомним, народный депутат Гео Лерос, которого исключили из фракции «Слуга народа», заявил, что президент Владимир Зеленский лично позвонил Давиду Арахамии и дал команду собрать подписи за его исключение из фракции «Слуга народа». Лерос также сообщил, что президент попросил в Арахамии составить список «слуг», которые не подпишут представление.