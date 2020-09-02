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Ракурс
ЗМІ оприлюднили листування «слуг» про вимогу Зеленського щодо Лероса. Фото:

Виключення Лероса зі «слуг» — з’явилося листування нардепів, де йдеться про вимогу Зеленського (ФОТО)

2 вер 2020, 16:46
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Гео Лероса, народного депутата України, виключили із фракції «Слуга народу» за вимогою президента України Володимира Зеленського.

У мережі опублікували телефонне листування «слуг», де йдеться про вимогу глави держави. Фотографії переписки поширило видання «Букви».

З світлин випливає те, що нардеп Юрій Кисіль пише співрозмовнику, що Давид Арахамія має при собі документи про виключення Лероса з фракції й ці папери вже погоджені з президентом. Зазначається, що Зеленський грозився вважати невиключення Лероса «зрадою» партії.

Листування народних депутатів фракції «Слуга народу» щодо Лероса. Фото: «Букви»

Ще в одній переписці нардеп-«слуга» Андрій Костін отримав повідомлення від абонента, який запитує, чи є серед 250 нардепів «Слуги народу» ті, хто перестане терпіти, як Гео Лерос поливає Зеленського брудом.


Листування народних депутатів фракції «Слуга народу» щодо Лероса. Фото: «Букви»

Нагадаємо, народний депутат Гео Лерос, якого виключили з фракції «Слуга народу», заявив, що президент Володимир Зеленський особисто подзвонив Давиду Арахамії і дав команду зібрати підписи за його виключення з фракції «Слуга народу». Лерос також повідомив, що президент попросив в Арахамії скласти список «слуг», які не підпишуть подання.


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