Причину виключення Лероса із фракції назвав Арахамія

https://racurs.ua/ua/n143291-prychynu-vykluchennya-lerosa-iz-frakciyi-nazvav-arahamiya.html

Ракурс

Гео Лероса напередодні виключили з фракції «Слуга народу». Причину виключення народного депутата з президентської фракції у Верховній Раді назвав очільник «слуг» Давид Арахамія. Депутат заперечив, що глава держави Володимир Зеленський особисто телефонував і вимагав позбутися Лероса.

Ні, це неправда (щодо дзвінка президента — ред.)… У нього був конфлікт з очільником Офісу президента, ми до цього як фракція ставилися абсолютно нейтрально, — сказав Арахамія журналістам у стінах парламенту 2 вересня, пише «РБК-Україна».

За його словами, впродовж останніх півроку «слуга» Лерос робив заяви, однак фракція у його дії не втручалася.

Однак коли ти перебуваєш у партії президента і починаєш вже чіпати президента. Кажеш, що президент не подобається, критикуєш його програму, дії… Це нормальний процес, коли людина скаже: «Мені не подобається тут перебувати — у партії президента — я піду до іншої партії», — зазначив нардеп.

Арахамія наголосив, що Лерос пройшов до Ради по списку від політсили «Слуга народу», тому у разі самостійного написання заяви про вихід із фракції він би втратив мандат.

Ми йому фактично допомогли не втратити мандат… Він не самостійно ці тексти пише, я знаю, хто йому пише, але не буду казати… Вже півроку його статистика голосувань 15% від голосувань фракції, — резюмував Арахамія.

Нагадаємо, 1 вересня Гео Лерос за трибуною Ради розкритикував Володимира Зеленського, який, на його думку, руками глави Офісу президента Андрія Єрмака та очільника СБУ Івана Баканова контролює корупційні схеми та потоки, а також «злився» зі старою системою і допустив повернення кланів Януковича.

Після цієї заяви фракція Зеленського у Раді почала збирати підписи за виключення Лероса зі складу парламентської «Слуги народу». Ввечері 1 вересня Лерос повідомив, що його виключили з фракції.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що наприкінці серпня підпалили автомобіль екс-«слуги» у Києві.