Агент Росії Єрмак через Кравчука і Фокіна тестує заплановану зраду — “слуга” Лерос

https://racurs.ua/ua/n143250-agent-rosiyi-iermak-cherez-kravchuka-i-fokina-testuie-zaplanovanu-zradu-sluga-leros.html

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Андрій Єрмак, очільник Офісу президента України, є агентом ГРУ Росії, котрий через екс-президента Леоніда Кравчука та його заступника у Тристоронній контактній групі Вітольда Фокіна «тестує заплановану зраду» інтересів України. Таку думку висловив під час виступу за трибуною Верховної Ради 1 вересня нардеп з фракції «Слуга народу» Гео Лерос.

Окрім цього, Лерос розкритикував Баканова та кадрову політику Зеленського.

Боротьба з кумівством закінчилася ледве не в перший день призначення «кварталівця» Івана Баканова головою Служби безпеки України, який за протекцією Зеленського взяв під контроль тіньову економіку, очолив незаконний обіг спирту, наркотиків, контрабанду, торгівлю з ОРДЛО, рекет та рейдерство. Процитую Зеленського: «Органи правопорядку повинні припинити займатися здійсненням тиску на бізнес, СБУ не займатиметься економічними злочинами». Виявляється, що буде, якщо це вигідно. На додачу призначив сестру своєї сусідки, на яку записаний маєток в Італії, керувати Антимонопольним комітетом, — заявив Лерос.

За словами депутата, обіцянки президента щодо відмови від «телефонного права» не розповсюджуються на керівництво Офісу президента України.

Обіцянки щодо жодних «корочок» та телефонного права, як виявилося, не стосуються керівництва Офісу президента, яке користується номерами прикриття для своїх приватних авто. А саме Андрій Єрмак (очільник ОПУ — ред.) роздає телефоном вказівки, на кого відкривати справи, на кого закривати, кого призначати на державні посади, а кого звільняти, — запевнив нардеп.

Лерос нагадав, що Зеленський раніше декларував, що здача національних інтересів не може бути предметом жодних переговорів.

Сьогодні це звучить як знущання, коли Офіс президента очолює Єрмак — агент ГРУ Російської Федерації, котрий через Кравчука і Фокіна тестує заплановану зраду, — переконаний народний обранець.

На думку представника фракції «Слуга народу», керівник Офісу президента — головний корупціонер в державі.

Бажання президента виявилося достатньо для того, щоб «організована злочинна група» Єрмака безкарно грабувала країну. А де обіцяні конкурси на держпосади? Натомість люстрованих і зашкварених корупціонерів без конкурсу призначають на митницю, в податкову та інші корумповані годівниці, прикриваючись коронавірусом… До влади прийшли клани Януковича… Президент настільки далекий від інтересів України, як Єрмак — від боротьби з корупцією. Але хто такий Єрмак без Зеленського? Це свідомий вибір президента доручити йому виконувати всю його брудну корупційну роботу. Зеленський, погодьтеся, ви не стали воювати зі старою системою, а злилися з нею. Ви здали країну в оренду олігархам. Вам не соромно?, — резюмував Лерос.

Нагадаємо, що Вітольд Фокін припустив амністію бойовиків, оскільки це «поступки, на які Україна може піти». За його словами, «з обох боків було скоєно чимало злочинів», «це все слід розслідувати, а винних — притягнути до відповідальності». Фокін також вважає, що на Донбасі потрібно провести вибори.