Різницю між країною мрій “Зробимо їх разом” та реальністю “Україна — це ти” назвав “слуга”

https://racurs.ua/ua/n143248-riznycu-mij-krayinou-mriy-zrobymo-yih-razom-ta-realnistu-ukrayina-ce-ty-nazvav-sluga.html

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Гео Лерос, нардеп з президентської фракції «Слуга народу», автомобіль котрого нещодавно спалили у Києві, під час свого виступу за трибуною Верховної Ради заявив, що країна рухається у прірву.

У нас досі не з’явилося жодної державної стратегії, плану на майбутнє… Соромно, але єдиним стратегічним документом, який може пояснити, куди рухається Україна, доводиться вважати програму президента Володимира Зеленського на сайті ЦВК, — заявив Лерос.

«Слуга» також запропонував підвести підсумки, чим країна мрій «Зробимо їх разом» відрізняється від сумної реальності «Україна — це ти».

Замість зняття недоторканності з президента, депутатів та суддів, недоторканими зробили лише депутатів опозиції. Обіцянки щодо жодних «корочок» та телефонного права, як виявилося, не стосуються керівництва Офісу президента України, яке користується номерами прикриття для своїх приватних авто. А саме Андрій Єрмак (очільник ОПУ — ред.) роздає телефоном вказівки, на кого відкривати справи, на кого закривати, кого призначати на державні посади, а кого звільняти, — запевнив нардеп.

Окрім цього, представник фракції Зеленського у Раді заявив, що судова гілка влади стала прислужником президента навіть у рейдерському захопленні НАБУ.