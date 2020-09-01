Разницу между мечтой «Сделаем их вместе» и реальностью «Украина — это ты» назвал «слуга»

https://racurs.ua/n143248-raznicu-mejdu-mechtoy-sdelaem-ih-vmeste-i-realnostu-ukraina-eto-ty-nazval-sluga.html

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Гео Лерос, нардеп из президентской фракции «Слуга народа», автомобиль которого недавно сожгли в Киеве, во время своего выступления за трибуной Верховной Рады заявил, что страна движется в пропасть.

У нас до сих пор не появилось ни одной государственной стратегии, плана на будущее… Стыдно, но единственным стратегическим документом, который может объяснить, куда движется Украина, приходится считать программу президента Владимира Зеленского на сайте ЦИК, — заявил Лерос.

«Слуга» также предложил подвести итоги, чем страна мечты «Сделаем их вместе» отличается от печальной реальности «Украина — это ты».

Вместо снятия неприкосновенности с президента, депутатов и судей, «прикосновенными» сделали лишь депутатов оппозиции. Обещания о «никаких корочек и телефонного права», как оказалось, не распространяются на руководство Офиса президента Украины, которое пользуется номерами прикрытия для своих частных авто. А именно Андрей Ермак (глава ОПУ — ред.) раздает по телефону указания, на кого открывать дела, на кого закрывать, кого назначать на государственные должности, а кого увольнять, — заверил нардеп.

Кроме этого, представитель фракции Зеленского в Раде заявил, что судебная ветвь власти стала прислужником президента даже в вопросе рейдерского захвата НАБУ.