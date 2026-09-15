Владимир Зеленский, скриншот видео

https://racurs.ua/n216252-pozitivnye-golosovaniya-mogut-prinesti-ukraine-milliardy-dollarov-zelenskiy-obratilsya-k-rade.html

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У Верховній Раді на цей тиждень запланована частина законопроектів, необхідних для отримання фінансової допомоги від партнерів.

Про це сьогодні, 15 вересня, у своєму Telegram-каналі повідомив президент України Володимир Зеленський.

Сім законопроєктів в порядку денному, більшість з них — це перше читання, але кожен з них потрібен для фінансування дефіциту державного бюджету, — зазначив Зеленський.

За його словами, це «питання державного значення, які стосуються всіх, абсолютно всіх в Україні, а не когось окремо».

Деякі речі можуть бути складними, можуть бути неприємними та непопулярними. Але зараз без цих речей неможливо. Неможливо забезпечити повну потребу нашої оборони, стійкості України, — додав він.

Зеленський наголосив на необхідності закрити дефіцит коштів: