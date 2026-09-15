Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Владимир Зеленский, скриншот видео

Позитивные голосования могут принести Украине миллиарды долларов — Зеленский обратился к Раде

15 сен 2026, 22:50
999

У Верховній Раді на цей тиждень запланована частина законопроектів, необхідних для отримання фінансової допомоги від партнерів.

Про це сьогодні, 15 вересня, у своєму Telegram-каналі повідомив президент України Володимир Зеленський.

Сім законопроєктів в порядку денному, більшість з них — це перше читання, але кожен з них потрібен для фінансування дефіциту державного бюджету, — зазначив Зеленський.

За його словами, це «питання державного значення, які стосуються всіх, абсолютно всіх в Україні, а не когось окремо».

Деякі речі можуть бути складними, можуть бути неприємними та непопулярними. Але зараз без цих речей неможливо. Неможливо забезпечити повну потребу нашої оборони, стійкості України, — додав він.

Зеленський наголосив на необхідності закрити дефіцит коштів:

Це мільярди доларів, які Україні можуть принести саме позитивні голосування. Я прошу усіх в нашій державі бути однаково результативними заради України.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров