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Ракурс
Владимир Зеленский, фото: Офис Президента

Зеленский внес в Раду представление на Хмару и Сибигу

18 авг 2026, 16:59
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Володимир Зеленський, президент України, вніс у Верховну Раду подання на призначення нових міністра оборони та очільника МЗС.

Про це сьогодні, 18 серпня, у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Зеленський вніс подання на Хмару та Сибігу у Парламент. Завтра голосування за двох міністрів: МО та МЗС, — зазначив нардеп.

Євген Хмара внесений на посаду міністра оборони, Андрій Сибіга — міністра закордонних справ.

Железняк зазначив, що вже розіслано графік зустрічей фракцій та груп з двома кандидатами.

Фото: Ярослав Железняк

Источник: Ракурс


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