Зеленский внес в Раду представление на Хмару и Сибигу

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Владимир Зеленский, фото: Офис Президента
Зеленский внес в Раду представление на Хмару и Сибигуhttps://racurs.ua/n215682-zelenskiy-vnes-v-radu-predstavlenie-na-hmaru-i-sibigu.htmlРакурс
Володимир Зеленський, президент України, вніс у Верховну Раду подання на призначення нових міністра оборони та очільника МЗС.
Про це сьогодні, 18 серпня, у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Зеленський вніс подання на Хмару та Сибігу у Парламент. Завтра голосування за двох міністрів: МО та МЗС, — зазначив нардеп.
Євген Хмара внесений на посаду міністра оборони, Андрій Сибіга — міністра закордонних справ.
Железняк зазначив, що вже розіслано графік зустрічей фракцій та груп з двома кандидатами.