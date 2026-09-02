Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о мошеннических колл-центрах. Фото:

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Організаторам кол-центрів в Україні планують посилити відповідальність.

Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради два проекти законів, які мають на меті посилити боротьбу з шахрайськими кол-центрами та схемами з банківськими рахунками. Про це глава держави 2 вересня повідомив у Telegram.

Направив у Верховну Раду два законопроекти про посилення відповідальності за організацію шахрайських кол-центрів, участі в них, а також про додатковий суттєвий захист людей від незаконних дій із платіжними інструментами та банківськими рахунками, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що перший законопроект посилює відповідальність не лише для працівників кол-центрів, але й для тих, хто їх організовує, володіє ними та заробляє з них.

Другий проект закону стосується схем з банківськими рахунками та платіжними картками. Мова йде й про так звані дропи. Автори закону пропонують надати банкам більше можливостей захищати клієнтів і блокувати рахунки, які використовують для ухилення від податків чи відмивання незаконних грошей.

Зеленський наголосив, що цей законопроект наближає українські правила до норм Європейського Союзу. Президент закликав парламент невідкладно розглянути ці документи.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області викрили шахрайські кол-центри на понад 1 тис. 500 робочих місць. Щодня кожен із працівників здійснював близько 100 дзвінків потенційним жертвам, використовуючи методи психологічного тиску. Зловмисники діяли від імені інвестиційних компаній та брокерських платформ.