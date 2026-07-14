Верховная Рада поддержала законопроект о декриминализации порно. Фото:

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Українські депутати підтримали законопроект про декриміналізацію порно в Україні.

У вівторок, 14 липня, Верховна Рада проголосувала в першому читанні законопроект, який передбачає декриміналізацію порно та посилення відповідальності за виготовлення і розповсюдження дитячої порнографії. Цей документ ухвалили голосами 231 нардепа. Про це стало відомо із трансляції засідання ВРУ.

Цей закон передбачає декриміналізацію виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання, ввезення, збуту та розповсюдження порнографічних матеріалів, якщо вони призначені виключно для повнолітніх осіб.

Водночас автори закону пропонують внести комплексні зміни до ст. 301−303 Кримінального кодексу України. Передбачається, що суттєво буде посилено відповідальність за:

виготовлення, придбання, зберігання, збут і розповсюдження дитячої порнографії, отримання до неї доступу;

втягнення неповнолітніх у проституцію, сутенерство;

створення місць розпусти і проведення видовищ сексуального характеру за участю дітей.

Нагадаємо, 14 липня Верховна Рада підтримала законопроект № 15401 «Про затвердження указу президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні». Таким чином воєнний стан діятиме на території України щонайменше ще 90 днів.