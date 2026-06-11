Политолог Николай Давидюк принял присягу народного депутата. Фото:

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Політолог Микола Давидюк склав присягу народного депутата.

Центральна виборча комісія зареєструвала Давидюка народним депутатом 9 червня. У Верховній Раді він замінив Володимира Цабаля. А вже сьогодні він склав присягу нардепа та долучиться до фракції «Голос». Про це стало відомо 11 червня під час парламентського засідання.

Наприкінці травня ВРУ з другої спроби позбавила нардепа Володимира Цабаля мандата, замість нього обраним нардепом визнали Давидюка.

Микола Давидюк є відомим українським політологом та аналітиком. Здобув вищу освіту в Українському державному університеті імені М. П. Драгоманова за спеціальністю «іспанська мова та зарубіжна література», а також проходив стажування у Школі управління імені Джона Ф. Кеннеді при Гарвардському університеті.

З початку повномасштабної війни Давидюк активно займається волонтерством. Він є автором дослідження «Як працює путінська пропаганда».

Нагадаємо, у лютому у Верховній Раді склав присягу новий депутат зі «Слуги народ» Сергій Карабута, який на позачергових парламентських виборах в липні 2019 року був № 156 у списку партії «Слуга народу».