Верховная Рада соберется на голосование 18 августа. Фото:

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Ракурс

Верховна Рада України завершила засідання сьогодні, 16 липня.

Наступного разу парламент збереться на роботу аж через місяць — 18 серпня. Представників фракції «Слуга народу» вже повідомили, що до того часу Верховна Рада не збереться. Про це народний депутат від «Європейської Солідарності» Олексій Гончаренко та Ярослав Железняк з «Голосу» повідомили у Telegram.

Тож в країні місяць не буде призначень на ключові посади. Це не дуже зараз потрібно, правда? — написав Гончаренко.

Железняк також поінформував, що засідання фракції «Слуга народу» щодо призначення міністра оборони тривало «пару хвилин» і там було повідомлено, що на посаду керівника оборонного відомства «шукають іншу кандидатуру», а не Ігоря Клименка або Михайла Федорова. Також він зазначив, що з моменту формування нового уряду Федоров вважається остаточно звільненим і не виконує обов’язки міністра.

Ось така історія: міністра закордонних справ немає, міністра оборони немає, голови СБУ немає, голови Зовнішньої розвідки немає. Так точно переможемо, — написав Железняк.

Нагадаємо, 16 липня Верховна Рада призначила більшість міністрів нового уряду новопризначеного прем'єр-міністра Сергія Корецького. Таким чином Кабмін вважається сформованим. Не призначив парламент сьогодні лише міністра закордонних справ та міністра оборони. Офіційне подання щодо очільників цих відомств має внести президент України.