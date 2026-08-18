Зеленський вніс у Раду подання на Хмару та Сибігу

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Володимир Зеленський, фото: Офіс Президента
Зеленський вніс у Раду подання на Хмару та Сибігуhttps://racurs.ua/ua/n215682-zelenskyy-vnis-u-radu-podannya-na-hmaru-ta-sybigu.htmlРакурс
Володимир Зеленський, президент України, вніс у Верховну Раду подання на призначення нових міністра оборони та очільника МЗС.
Про це сьогодні, 18 серпня, у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Зеленський вніс подання на Хмару та Сибігу у Парламент. Завтра голосування за двох міністрів: МО та МЗС, — зазначив нардеп.
Євген Хмара внесений на посаду міністра оборони, Андрій Сибіга — міністра закордонних справ.
Железняк зазначив, що вже розіслано графік зустрічей фракцій та груп з двома кандидатами.