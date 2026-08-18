Зеленський вніс у Раду подання на Хмару та Сибігу

Володимир Зеленський, фото: Офіс Президента

https://racurs.ua/ua/n215682-zelenskyy-vnis-u-radu-podannya-na-hmaru-ta-sybigu.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, вніс у Верховну Раду подання на призначення нових міністра оборони та очільника МЗС.

Про це сьогодні, 18 серпня, у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Зеленський вніс подання на Хмару та Сибігу у Парламент. Завтра голосування за двох міністрів: МО та МЗС, — зазначив нардеп.

Євген Хмара внесений на посаду міністра оборони, Андрій Сибіга — міністра закордонних справ.

Железняк зазначив, що вже розіслано графік зустрічей фракцій та груп з двома кандидатами.