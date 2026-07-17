Кабмін призначив т. в. о. міністрів оборони та закордонних справ

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Кабмін призначив т. в. о. двох міністреств, фото: ChatGPT
Кабмін призначив т. в. о. міністрів оборони та закордонних справhttps://racurs.ua/ua/n215085-kabmin-pryznachyv-t-v-o-ministriv-oborony-ta-zakordonnyh-sprav.htmlРакурс
Кабінет міністрів за погодженням з президентом призначив Євгенія Хмару тимчасово виконувачем обов’язків міністра оборони, Андрія Сибігу — тимчасово виконувачем обов’язків міністра закордонних справ.
Про це сьогодні, 17 липня, у своєму Telegram-каналі повідомив новий прем'єр-міністр України Сергій Корецький.
Важливо зберегти безперервність роботи в сферах оборони та зовнішньої політики, — наголосив він.
Корецький зазначив, що також відбувається реорганізація структури міністерств відповідно до рішень парламенту:
- відновлюється Мінагрополітики;
- створюється окреме Міністерство у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб;
- розмежовано напрями економіки й довкілля та відновлення, а також інфраструктури й транспорту.