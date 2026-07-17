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Кабмін призначив т. в. о. двох міністреств, фото: ChatGPT

Кабмін призначив т. в. о. міністрів оборони та закордонних справ

17 лип 2026, 19:34
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Кабінет міністрів за погодженням з президентом призначив Євгенія Хмару тимчасово виконувачем обов’язків міністра оборони, Андрія Сибігу — тимчасово виконувачем обов’язків міністра закордонних справ.

Про це сьогодні, 17 липня, у своєму Telegram-каналі повідомив новий прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

Важливо зберегти безперервність роботи в сферах оборони та зовнішньої політики, — наголосив він.

Корецький зазначив, що також відбувається реорганізація структури міністерств відповідно до рішень парламенту:

  • відновлюється Мінагрополітики;
  • створюється окреме Міністерство у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб;
  • розмежовано напрями економіки й довкілля та відновлення, а також інфраструктури й транспорту.

Джерело: Ракурс


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