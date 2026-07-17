Кабмин назначил в.и. о. министров обороны и иностранных дел

Кабмин назначил в.и. о. двух министерств, фото: ChatGPT

https://racurs.ua/n215085-kabmin-naznachil-v-i-o-ministrov-oborony-i-inostrannyh-del.html

Ракурс

Кабінет міністрів за погодженням з президентом призначив Євгенія Хмару тимчасово виконувачем обов’язків міністра оборони, Андрія Сибігу — тимчасово виконувачем обов’язків міністра закордонних справ.

Про це сьогодні, 17 липня, у своєму Telegram-каналі повідомив новий прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

Важливо зберегти безперервність роботи в сферах оборони та зовнішньої політики, — наголосив він.

Корецький зазначив, що також відбувається реорганізація структури міністерств відповідно до рішень парламенту: