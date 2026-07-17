Кабмин назначил в.и. о. министров обороны и иностранных дел

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Кабмин назначил в.и. о. двух министерств, фото: ChatGPT
Кабмин назначил в.и. о. министров обороны и иностранных делhttps://racurs.ua/n215085-kabmin-naznachil-v-i-o-ministrov-oborony-i-inostrannyh-del.htmlРакурс
Кабінет міністрів за погодженням з президентом призначив Євгенія Хмару тимчасово виконувачем обов’язків міністра оборони, Андрія Сибігу — тимчасово виконувачем обов’язків міністра закордонних справ.
Про це сьогодні, 17 липня, у своєму Telegram-каналі повідомив новий прем'єр-міністр України Сергій Корецький.
Важливо зберегти безперервність роботи в сферах оборони та зовнішньої політики, — наголосив він.
Корецький зазначив, що також відбувається реорганізація структури міністерств відповідно до рішень парламенту:
- відновлюється Мінагрополітики;
- створюється окреме Міністерство у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб;
- розмежовано напрями економіки й довкілля та відновлення, а також інфраструктури й транспорту.