В Украине изменили порядок переоформления отсрочки от мобилизации. Фото:

https://racurs.ua/n215388-poryadok-pereoformleniya-otsrochki-ot-mobilizacii-izmenili-v-ukraine.html

Ракурс

В Україні змінили порядок переоформлення відстрочки від мобілізації.

Тепер військовозобов’язані з відстрочкою від призову зможуть переоформити її, якщо виникла інша законна підстава. А подання заяви не припинятиме дію чинної відстрочки. Тому виключено, що людину мобілізують у процесі оформлення документів. Відповідні зміни ухвалив Кабінет міністрів України. Про це 4 серпня Міністерство оборони повідомило у Telegram.

Зазначається, що подати заяву на переоформлення відстрочки можна, якщо виникла інша підстава з переліку, визначеного ст. 23 закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію». Це стосується випадків, коли у військовозобов’язаного є, наприклад, відстрочка через навчання, але з’явилася інша законна підстава — народження третьої дитини, догляд за родичем тощо.

При цьому діятимуть такі правила:

доки комісія приймає рішення, чинна відстрочка залишається чинною, за винятком випадків, коли вона підлягає скасуванню;

рішення комісії позитивне — попередня відстрочка анулюється лише тоді, коли нові дані будуть внесені до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів (Оберіг);

рішення комісії негативне — чинна відстрочка зберігатиме дію до завершення визначеного строку.

Також українці можуть подати заяву про надання або переоформлення відстрочки через ЦНАП із використанням засобів порталу «Дія». Зміни передбачають автоматичну перевірку факту перебування людини на військовому обліку, наявності або відсутності відстрочки.

Припинятиме формуватися заява, якщо людина не перебуває на військовому обліку або вже має чинну відстрочку. Винятки становитимуть лише випадки переоформлення або коли до завершення строку дії відстрочки залишилося менше 30 днів.

Комісія розглядатиме заяву упродовж семи робочих днів з дати реєстрації, а у разі необхідності передбачене надсилання запитів до державних органів — не більше 15 робочих днів.

Нововведення передбачають, що заявників не направлятимуть на ВЛК, доки комісія не ухвалить рішення. Обіцяють швидке внесення даних до реєстру «Оберіг» протягом одного календарного дня у разі позитивного рішення про надання або переоформлення відстрочки.

Нагадаємо, 24 липня президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 діб. Таким чином вони продовжені щонайменше до 31 жовтня 2026 року.