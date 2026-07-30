ЕС перечислил Украине транш в размере 3,47 млрд евро. Фото:

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Європейський Союз виділив Україні новий транш у розмірі 3,47 млрд євро.

Гроші, які надійшли в межах програми Ukraine Support Loan, спрямують на посилення оборони та фінансування першочергових потреб. Загалом цьогоріч у межах цього механізму передбачено 45 млрд євро для України. Станом на 30 липня вже залучено 11,6 млрд євро: 3,2 млрд євро підуть на бюджетні потреби та 8,4 млрд євро — на оборонні. Про це прем'єр-міністр України Сергій Корецький повідомив у Telegram.

Також очільник уряду поінформував, що Рада Європейського Союзу схвалила зміни до плану України, яка дозволить залучити додаткові понад 8 млрд євро у 2026 році в межах механізму Ukraine Support Loan.

Тим часом речник Єврокомісії Балаш Уйварі на брифінгу у Брюсселі заявив, що 2,5 млрд євро з цього траншу піде на купівлю 16 винищувачів Gripen. Решту коштів спрямують на закупівлю дронів, зокрема далекобійних і реактивних, ракет і засобів ППО.

Нагадаємо, у липні Міжнародний валютний фонд виділив Україні приблизно 690 млн дол. в межах Механізму розширеного фінансування (EFF). Після передачі грошей загальний обсяг допомоги в рамках EFF становитиме приблизно 2,2 млрд дол.