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Премьер-министр Сергей Корецкий. Фото:

Правительство выделило более 2 млрд грн в поддержку 179 прифронтовых общин

13 авг 2026, 18:56
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Уряд України виділив кошти на підтримку прифронтових громад.

На потреби прифронтових громад з бюджету піде 2,3 млрд грн. Дотації розподілили між обласними бюджетами та бюджетами 179 територіальних громад прифронтових регіонів. Про це прем'єр-міністр Сергій Корецький 13 серпня повідомив у Telegram.

Це конкретна підтримка людей, які працюють в надзвичайно складних умовах: освітян, медиків, соціальних працівників, — зазначив він.

Очільник уряду відзначив, що Запорізька область окремо отримає понад 36 млн грн на зарплати працівникам, які виходять на роботу на територіях активних бойових дій.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив, що в Україні з 1 вересня на 20% підвищиться заробітна плата педагогів. Студентські стипендії мали зрости удвічі. А понад 3 млн школярів мають отримувати безоплатне харчування.

Источник: Ракурс


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