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Сергій Корецький, фото: «Главком»
Підвищення стипендій і зарплат педагогів анонсував Корецькийhttps://racurs.ua/ua/n215474-pidvyschennya-stypendiy-i-zarplat-pedagogiv-anonsuvav-koreckyy.htmlРакурс
В Україні з 1 вересня на 20% підвищується заробітна плата педагогів. Студентські стипендії зростуть удвічі. Понад 3 млн школярів отримуватимуть безоплатне харчування.
Про це сьогодні, 6 серпня, повідомив у своєму Telegram-каналі прем'єр-міністр Сергій Корецький за результатами доповіді Міністерства освіти і науки щодо стану підготовки до 1 вересня.
Також він зазначив, що вживаються заходи безпеки учнів та педагогів:
- продовжується будівництво укриттів;
- здійснюється забезпечення громад шкільними автобусами.
Попри російські атаки на друкарні і склади, учні всіх класів мають бути забезпечені підручниками в повному обсязі, — зазначив Корецький.
Усі питання, які ще потребують доопрацювання, мають бути остаточно вирішені до початку навчального року, — додав він.