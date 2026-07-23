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Кабмін погодив кандидатуру Тимура Ткаченка на посаду голови Київської ОВА. Фото:

Уряд погодив кандидатуру Тимура Ткаченка на посаду очільника Київської ОДА

23 лип 2026, 09:55
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Кабінет міністрів погодив кандидатуру Тимура Ткаченка на посаду голови Київської ОВА.

Ткаченко має очолити обласну військову адміністрацію замість Миколи Калашника, який став міністром відновлення та інфраструктури в новому уряді. Раніше Ткаченко керував Київською міською військовою адміністрацією.Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук

Остаточне рішення про призначення Тимура Ткаченка головою Київської ОВА має ухвалити президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо, президент Зеленський 16 липня звільнив з посади голови Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка. Також президент того дня новими указами змінив керівництво Київської обласної військової адміністрації, бо очільник Київської ОВА Микола Калашник був призначений міністром з питань відновлення. Тимчасово Київську ОВА очолив його заступник Руслан Олійник.

Джерело: Ракурс


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