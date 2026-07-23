Кабмін погодив кандидатуру Тимура Ткаченка на посаду голови Київської ОВА. Фото:

https://racurs.ua/ua/n215179-uryad-pogodyv-kandydaturu-tymura-tkachenka-na-posadu-ochilnyka-kyyivskoyi-oda.html

Ракурс

Кабінет міністрів погодив кандидатуру Тимура Ткаченка на посаду голови Київської ОВА.

Ткаченко має очолити обласну військову адміністрацію замість Миколи Калашника, який став міністром відновлення та інфраструктури в новому уряді. Раніше Ткаченко керував Київською міською військовою адміністрацією.Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук

Остаточне рішення про призначення Тимура Ткаченка головою Київської ОВА має ухвалити президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо, президент Зеленський 16 липня звільнив з посади голови Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка. Також президент того дня новими указами змінив керівництво Київської обласної військової адміністрації, бо очільник Київської ОВА Микола Калашник був призначений міністром з питань відновлення. Тимчасово Київську ОВА очолив його заступник Руслан Олійник.