Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Кабмин согласовал кандидатуру Тимура Ткаченко на должность главы Киевской ОВА. Фото:

Правительство одобрило кандидатуру Тимура Ткаченко на должность главы Киевской ОГА

23 июл 2026, 09:55
999

Кабінет міністрів погодив кандидатуру Тимура Ткаченка на посаду голови Київської ОВА.

Ткаченко має очолити обласну військову адміністрацію замість Миколи Калашника, який став міністром відновлення та інфраструктури в новому уряді. Раніше Ткаченко керував Київською міською військовою адміністрацією.Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук

Остаточне рішення про призначення Тимура Ткаченка головою Київської ОВА має ухвалити президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо, президент Зеленський 16 липня звільнив з посади голови Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка. Також президент того дня новими указами змінив керівництво Київської обласної військової адміністрації, бо очільник Київської ОВА Микола Калашник був призначений міністром з питань відновлення. Тимчасово Київську ОВА очолив його заступник Руслан Олійник.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров