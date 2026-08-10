На АЗС Киевщины усилят безопасность — ОВАhttps://racurs.ua/n215523-na-azs-kievschiny-usilyat-bezopasnost-ova.htmlРакурс
Безпеку перебування працівників та відвідувачів АЗС на Київщині посилять.
Про це сьогодні, 10 серпня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Київської ОВА Тимур Ткаченко за результатами наради щодо посилення безпеки та захисту автозаправних станцій і комплексів у Київській області за участі представників ЗСУ, Нацполіції, ДСНС та операторів ринку.
Наша спільна задача — посилити безпеку перебування працівників та відвідувачів АЗС на Київщині з огляду на виклики, які диктує війна, — наголосив він.
За словами Ткаченка, визначено такі подальші кроки:
- впровадження автоматизованих систем оповіщення та протоколів реагування персоналу АЗС на сигнали повітряної тривоги;
- очищення заправок від покинутих автомобілів, які захаращують маршрути евакуації, перешкоджають доступу до гідрантів та проїзду спецтехніки. Конкретні рішення щодо цих питань винесуть на наступне засідання Ради оборони Київщини.
Також звернув увагу на питання облаштування укриттів біля АЗС, які розташовані на значній відстані від наявних захисних споруд. Посилимо діалог і роботу в цьому напрямі, — додав він.