Безпеку на АЗС Київщини посилять, фото: ChatGPT

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Безпеку перебування працівників та відвідувачів АЗС на Київщині посилять.

Про це сьогодні, 10 серпня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Київської ОВА Тимур Ткаченко за результатами наради щодо посилення безпеки та захисту автозаправних станцій і комплексів у Київській області за участі представників ЗСУ, Нацполіції, ДСНС та операторів ринку.

Наша спільна задача — посилити безпеку перебування працівників та відвідувачів АЗС на Київщині з огляду на виклики, які диктує війна, — наголосив він.

За словами Ткаченка, визначено такі подальші кроки:

впровадження автоматизованих систем оповіщення та протоколів реагування персоналу АЗС на сигнали повітряної тривоги;

очищення заправок від покинутих автомобілів, які захаращують маршрути евакуації, перешкоджають доступу до гідрантів та проїзду спецтехніки. Конкретні рішення щодо цих питань винесуть на наступне засідання Ради оборони Київщини.