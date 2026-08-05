СНБО утвердил план устойчивости для Киева. Фото:

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План стійкості затвердили перед початком осінньо-зимового періоду для Києва.

У середу, 5 червня, під час засідання Ради національної безпеки та оборони під головуванням президента Володимира Зеленського члени Ради затвердили План стійкості Києва. Реалізація цього плану, який передбачає підготовку столиці до можливих атак на критичну інфраструктуру, вже розпочалася. Про це секретар Ради національної безпеки і оборони України Ігор Клименко повідомив у Telegram.

Учасники засідання проаналізували виконання Комплексних планів стійкості регіонів і окремих міст. Доповідали прем'єр-міністр, члени уряду, очільники Дніпропетровської, Одеської, Львівської, Херсонської, Чернігівської, Запорізької та Полтавської ОВА, а також мери Києва та Львова.

За секретарями РНБО, минула зима стала одним із найскладніших випробувань для України. Саме тому навесні 2026 року влада схвалила комплексні плани стійкості регіонів і міст, а тепер визначила першочергові кроки для посилення готовності держави до нових викликів.

Головними завданнями чиновники визначили забезпечення безперебійної роботи систем електро-, тепло- та водопостачання. Відповідальним керівникам доручили забезпечити виконання затверджених планів і нести персональну відповідальність за результат.

Окремо на засіданні говорили про захист об'єктів критичної інфраструктури, посиленню ППО та розвитку мережі укриттів.

Час, який є до початку опалювального сезону, необхідно використати максимально ефективно. Від цього залежить стійкість держави, безперебійна робота критичної інфраструктури і, найголовніше, безпека наших людей, — додав Клименко.

Нагадаємо, 5 серпня президент Володимир Зеленський провів засідання РНБО по виконанню визначених планів стійкості для областей і громад. Наразі є три пріоритети для проходження зими: посилення захисту критичної інфраструктури, забезпечення потрібної кількості та якості укриттів й збільшення антибалістичних спроможностей України.