В Киеве завершают отопительный сезон с 24 марта.

https://racurs.ua/n212778-zavershenie-otopitelnogo-sezona-v-kieve-anonsirovala-kgga.html

Ракурс

У Києві завершують опалювальний сезон з завтрашнього дня, 24 березня.

Міська влада столиці прийняла таке рішення з урахуванням погодних умов, прогнозованого потепління та необхідності раціонального використання енергоносіїв. Про це Київська міська військова адміністрація 23 березня повідомила у Telegram.

Чиновники запевняють, що завершення опалення дасть змогу жителям уникнути зайвих нарахувань за послугу в період підвищення температури повітря.

Житлові будинки почнуть відключати від тепла вже з завтрашнього дня. А заклади соціальної сфери, а саме — лікарні, пологові будинки, школи та дитячі садки, відключатимуть за індивідуальними заявками їхніх керівників.

Нагадаємо, міністр енергетики Денис Шмигаль повідомляв, що українську енергетику цієї зими підтримували понад 40 країн і організацій. У 2025 році через Фонд підтримки енергетики було мобілізовано близько 600 млн євро. А за час повномасштабної війни Україна отримала понад 2 тис. гуманітарних вантажів для енергосектору.