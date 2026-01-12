Без тепла в Киеве остаются еще около 800 домов. Фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n211405-klichko-nazval-kolichestvo-domov-v-kieve-bez-otopleniya.html

Ракурс

У Києві без теплопостачання наразі залишаються майже 800 будинків.

Це стосується житлових будівель у Печерському, частині Голосіївського та Соломʼянського районів. В інші подачу теплоносія вже відновили. Після останнього масового обстрілу столиці без тепла були 6 тис. багатоповерхівок. Про це міський голова Києва Віталій Кличко повідомив у Telegram.

За словами градоначальника, ремонтно-відновлювальні роботи тривають цілодобово. Енергетики також працюють вдень та вночі, бо ситуація зі світлом у Києві залишається дуже складною.

Комунальники й енергетики роблять усе можливе й неможливе в цій надзвичайній ситуації, щоб забезпечити мешканців міста необхідними послугами, — наголосив мер.

Тим часом у ДТЕК поінформували, що сьогодні ввечері усі будинки в Києві знову під'єднали до енергосистеми. Однак застосовуються, а в Шевченківському, Подільському, Оболонському, Солом’янському та Святошинському районах діють стабілізаційні графіки.

Екстрені відключення запроваджені на Лівому березі, а також в Голосіївському та Печерському районах. Без світла будинки перебувають 7−12 годин, а зі світлом — 3−5 годин.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що в Києві ДСНС встановило генератори для аварійного живлення житлових будинків, де відновлення ще триває. Додаткові генератори перекинули з інших регіонів — щоб не чекати, а відразу реагувати на потреби. Для нагляду за роботою генераторів при Держслужбі з надзвичайних ситуацій створили енергетичний загін.