Опалювальний сезон у Києві стартує у п’ятницю, 3 жовтня.

Завтра в столиці почнуть вмикати тепло для лікарень, шкіл, дитячих садків та інших закладів соціальної сфери. Це відбуватимуться за їхніми індивідуальними заявками. Такий алгоритм є виправданим для таких закладів, враховуючи їх соціальну спрямованість. Про це 2 жовтня міський голова Києва Віталій Кличко повідомив у Telegram.

Тому рішення про необхідність підключення до тепла ухвалюють керівники закладів і установ. Зважаючи на похолодання, з п’ятниці соціальна сфера вже має можливість підключатись до опалення, — зазначив мер.

За його словами, будівлі лікарень, дитсадків, шкіл оснащені індивідуальними тепловими пунктами, які дозволяють регулювати постачання тепла та максимально ефективно використовувати енергоносії.

Кличко не уточнив, коли опалення увімкнуть в житлових будинках. Мер наголосив, що перш ніж ухвалити таке рішення, влада повинна зважити всі фактори: раціональне використання енергоносіїв, недоцільність зайвих витрат на тепло мешканцями, а також ситуацію в енергосистемі.

До уваги слід брати не тільки поточні, а й прогнозні температурні показники. Щоб економити й кошти мешканців міста, і енергоресурси. Тому першими отримають тепло, як зазвичай, заклади та установи соціальної сфери, — пояснив міський голова.

Нагадаємо, 2 жовтня внаслідок атак російських дронів-камікадзе є знеструмлені споживачі у кількох областях України. Найскладніша ситуація на Сумщині та Чернігівщині. Також в окремих регіонах діють обмеження споживання електроенергії.